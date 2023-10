Milano, 6 ott. (LaPresse) – Lecce e Sassuolo si spartiscono la posta. Al Via del Mare si chiude in pareggio (1-1) il secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Nonostante la buona partenza dei padroni di casa, che impegnano Consigli, a sbloccare il risultato nel primo tempo è la squadra di Dionisi, con un rigore trasformato da Berardi e concesso dopo il Var check per un tocco di mani in area di Baschirotto (21′). Nella ripresa Krstovic, su assist di Baschirotto, firma il pareggio per i salentini. In classifica il Lecce sale a 12 punti, due in più degli emiliani.

