Offerta faraonica per il centravanti transalpino dall'Arabia saudita: 300 milioni al Psg e 700 al giocatore

Anche il Barcellona prova a inserirsi nella corsa a Kylian Mbappé, l’attaccante francese in rotta con il Paris Saint-Germain a un anno dalla scadenza del suo contratto. Secondo quanto riferisce l’Equipe, il club blaugrana avrebbe preso contatti telefonici con il club parigini pronti a mettere sul piatto soprattutto diverse contropartite tecniche visto che non hanno la capacità economica per acquistare il giocatotore. Sulle tracce di Mbappé ci sarebbero anche Chelsea, Manchester United, Inter e Tottenham, oltre all’interesse di più lunga data del Real Madrid, che resta la squadra favorita nella corsa al giocatore. Difficile, infatti, che Mbappé accetti l’offerta faronica dell’Al-Hilal, squadra dell’Arabia Saudita di Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly, pronta a mettere sul piatto 300 milioni di euro per il Psg e 700 milioni per il giocatore.

