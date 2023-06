L'attaccante ha parlato alla vigilia della sfida della sua Francia contro Gibilterra

Kylian Mbappé, attaccante francese del Psg, ha affermato ancora una volta il suo desiderio di rimanere nella squadra la prossima stagione, nonostante abbia avvisato il team che non prolungherà il suo contratto alla fine del 2024. Nel corso di una conferenza stampa alla vigilia della sfida dei vicecampioni del mondo in carica della Francia contro Gibilterra il talento transalpino ha detto: “Le persone possono criticare. Non hanno tutti i dettagli di questo progetto. So cosa sto facendo e la cosa principale è quella. Il mio obiettivo è restare“, ha spiegato.

