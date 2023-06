Il giocatore americano al J Medical per visite mediche

Prima giornata da giocatore della Juventus per Timothy Weah. L’esterno americano, arrivato ieri nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Caselle, si è presentato questa mattina al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Il figlio di George, ex attaccante del Milan, arriva dal Lille e dovrebbe firmare un contratto quinquennale con il club bianconero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata