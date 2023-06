Il club bianconero lo avrebbe "confermato" con un post sui social

Adrien Rabiot avrebbe sciolto le riserve e decidendo di restare alla Juventus. È stato lo stesso club bianconero a confermarlo attraverso un indizio sui canali broadcast di Instagram. Un cavallo e la clessidra, a voler dire che il centrocampista francese denominato appunto ‘Cavallo Pazzo‘ ormai prossimo alla firma del contratto che lo legherà al club bianconero anche per la prossima stagione. Alla fine il pressing della Juve e in particolare di Max Allegri, che lo ha rilanciato in questa ultima stagione, hanno portato al buon esito della trattativa nonostante l’inserimento in extremis del Manchester Utd. Rabiot era in scadenza di contratto.

