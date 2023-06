Arriva a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach: oggi la firma

Primo nuovo arrivo in casa Inter: Marcus Thuram è atterrato in mattinata all’aeroporto di Lonate intorno alle 10, l’attaccante francese arriva a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Dopo un rapido saluto ai tifosi e ai cronisti presenti, Thuram Jr si è recato all’Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche quindi direzione Coni per l’idoneità. Nel pomeriggio l’attaccante francese arriverà poi nella sede dell’Inter per la firma sul contratto.

