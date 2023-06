Il club turco lo ha annunciato sul proprio profilo Twitter, l'attaccante bosniaco è già arrivato a Istanbul

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale il Fenerbahce ha annunciato l’acquisto dell’ex giocatore dell’Inter Edin Dzeko, pubblicando una foto dell’attaccante bosniaco al suo arrivo a Istanbul. “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko è arrivato a Istanbul per effettuare i controlli sanitari e completare le procedure per il trasferimento. Molto presto lo presenteremo ai nostri tifosi“, si legge nella breve nota del club turco.

Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

I due anni con la maglia dell’Inter

Edin Dzeko è diventato un nuovo calciatore dell’Inter nell’agosto del 2021. L’attaccante bosniaco arrivava dalla Roma a titolo definitivo firmando un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023.

“Le sensazioni sono belle, sono molto felice. Questa è una grande opportunità per me, voglio ringraziare la dirigenza e il mister per la loro fiducia, perché pensano che io possa ancora fare la differenza” le prime parole da calciatore nerazzurro per Edin Dzeko. Per Dzeko l’incontro con Simone Inzaghi, affrontato più volte nei derby della Capitale: “Ho parlato con il mister, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto: ‘Finalmente non giochiamo più contro!’ – ha svelato l’ex giocatore della Roma – Ci siamo sfidati tante volte, sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti”. Infine un messaggio a tutto l’ambiente nerazzurro: “Sono appena arrivato ma so che l’Inter ha una squadra con tanti campioni, sono sicuro che ci divertiremo e che i tifosi saranno contenti – ha concluso Dzeko – A tutti loro mando un grande abbraccio, darò tutto per questa maglia“.

