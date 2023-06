Un profondo rispetto per il Manchester City, una squadra magnifica. Ma l’Inter ha le qualità per affrontarli. Parola del presidente nerazzurro Steven Zhang in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ alla vigilia della finale di Champions League a Istanbul. “In questi anni, più è stata alta l’asticella del nostro avversario e meglio ci siamo comportati. L’Inter rende con le squadre forti, è contro quelle meno competitive che ogni tanto abbiamo perso punti” ha detto il numero uno di Viale della Liberazione.

“È stato difficile tenere alta la concentrazione in tutte le competizioni. È subentrata la stanchezza, più mentale che fisica. Ma dobbiamo giocarci una finale, pensiamo solo a questo ora – ha aggiunto – Se mi aspettavo di arrivare in finale? Ad essere onesto, lo avevo solo sognato. E pensavo, guardando il momento del calcio e le differenze tra alcune Leghe, che sarebbe stato difficile arrivare a un traguardo del genere. Nonostante le risorse ingenti che Suning ha investito nell’Inter, a volte spendendo anche più di certe squadre inglesi, a causa dei diversi introiti dai diritti tv esiste ancora un gap enorme tra Premier e Serie A. Però il grande fascino dello sport e del calcio è che non sempre il denaro è tutto e alla differenza di risorse a volte si può sopperire con le idee, la competenza e la passione. Noi ci auguriamo ovviamente che domani sia una di quelle volte”.

Zhang: “Con Oaktree abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito”

“Il prestito di Oaktree? È un fondo importante gestito da persone molto professionali. Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City. “Finchè ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva – ha assicurato – Le voci su potenziali acquirenti danno fastidio? No, siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all’Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”. Per quanto riguarda il main sponsor sulla maglia “abbiamo tre o quattro candidature importanti. Non so ancora dire quale sarà scelta. Vogliamo un brand adatto all’Inter e stabile“, ha concluso Zhang.

