Un gigantesco murale di Lionel Messi dipinto sulla parete di un dormitorio per studenti a Tirana, in Albania. L’autore è l’artista argentino Maximiliano Bagnasco che ha voluto onorare la vittoria dell’Albiceleste ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. L’opera, che misura 10 metri X 25 fa parte del Mural Fest 2023, un evento che porta nella capitale albanese artisti internazionali per decorare i muri con i loro lavori.

