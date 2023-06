L'argentino lascerà il club dopo due anni. Il tecnico: "Ho avuto il privilegio di allenare il migliore nella storia"

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, conferma: quella di sabato in Ligue 1 contro il Clermont sarà l’ultima partita di Leo Messi con la maglia dei parigini. “Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore nella storia del calcio. Sabato sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi, spero venga accolto nel migliore dei modi”, ha detto Galtier in conferenza stampa. Il fuoriclasse lascerà il club dopo due anni. “Si è parlato molto di Leo – ha aggiunto Galtier – Quest’anno è stato un elemento importante, sempre disponibile, e le critiche che ha ricevuto non le ho trovate affatto giustifica. E’ stato un grande privilegio accompagnarlo per tutta la stagione”.

