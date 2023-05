Per la matematica è bastato l'1-1 in casa dello Strasburgo. Messi segna forse il suo ultimo gol con i parigini

Il Psg si laurea campione di Francia per l’11esima volta nella sua storia. Alla squadra parigina è bastato un pareggio per 1-1 in casa dello Strasburgo nella penultima giornata. Messi porta in vantaggio il Psg al 59′ in quello che potrebbe essere il suo ultimo gol con questa squadra, dell’ex Gameiro il pari dello Strasburgo al 79′. Con un turno ancora da giocare, il Psg ha ancora quattro punti di vantaggio sul Lens che in serata ha battuto l’Ajaccio per 3-0. Al terzo posto si conferma il Marsiglia di Tudor oggi ko a sorpresa in casa contro il Brest per 2-1.

