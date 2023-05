Tra i possibili sostituti di Galtier anche Thiago Motta

Sirene francesi per José Mourinho. L’attuale allenatore della Roma è nel mirino del Psg e l’idea di trasferirsi sotto la Tour Eiffel la prossima stagione lo starebbe tentando. Di certo c’è, scrive ‘L’Equipe’, che il portoghese è uno dei ‘papabili’ per sostituire in panchina Christophe Galtier. Se il club di Ligue 1 non intende separarsi ufficialmente dal francese, è comunque stata avviata una riflessione sulla sua possibile successione. E Mourinho, legato alla Roma da un contratto fino al 2024, non è insensibile al corteggiamento dei parigini. Ma lo Special One non è l’unica opzione valutata dal Psg. Nella lista dei candidati ci sarebbe anche Thiago Motta, ex centrocampista dei parigini e attuale allenatore del Bologna: secondo ‘L’Equipe’ sarebbe la prima scelta del presidente Nasser al-Khelaifi. Altro sogno è Zinedine Zidane, ma è viva anche la pista che porta all’ex allenatore del River Plate Marcelo Gallardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata