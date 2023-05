Sotto la lente degli investigatori il 3-2 degli umbri segnato da Kouan nei minuti di recupero

La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul match di serie B tra Perugia e Benevento dello scorso 19 maggio. Sotto la lente degli investigatori federali il gol del 3-2 degli umbri, segnato da Kouan nei minuti di recupero complice un clamoroso errore della difesa dei giallorossi. In una nota, il Perugia ha scritto di aver appreso “dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine”, aggiungendo: “Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato a noi comunicato dagli organi competenti”. I tre punti ottenuti dai biancorossi contro i sanniti già retrocessi non hanno comunque impedito al Perugia di scendere a sua volta in serie C.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata