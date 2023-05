I blucerchiati sconfitti 2-0 alla Dacia Arena, tornano tra i Cadetti dopo 11 anni

Un gol di Pereyra dopo appena 9 minuti e il raddoppio di Masina su assist di Lovric al 34′, e l’Udinese si sbarazza della Sampdoria condannando i blucerchiati alla retrocessione matematica in Serie B con 4 turni di anticipo. Dopo 11 anni, la Sampdoria torna in serie cadetta. L’ultima volta era stato nel 2010/11, dopo una stagione surreale che vide i genovesi partecipare anche ai playoff di Champions League e poi alla fase a gironi di Europa League, salvo soccombere in campionato dopo l’euro cavalcata dell’anno prima con Cassano-Pazzini. Quest’anno, ben altri problemi, in particolare quelli societari dopo i guai giudiziari dell’ex presidente Massimo Ferrero, tuttora azionista di maggioranza con la sua holding, e un ambiente fin da subito surriscaldato nonostante l’arrivo di Dejan Stankovic in panchina.

