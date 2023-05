Il presidente azzurro accompagnato da Giovanni Simeone al centro Agostinianum per il decennale di Scholas Occurrentes

Giornata speciale di grande coinvolgimento spirituale ed emotivo per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli e Giovanni Simeone sono stati ricevuti da Papa Francesco presso il centro Agostinianum in occasione del decennale di Scholas Occurrentes, una Organizzazione Internazionale creata e guidata dal Pontefice a sostegno delle comunità indigenti di tutto il Mondo.

De Laurentiis regala a Bergoglio la maglia numero 10

Nel corso dell’incontro, il presidente De Laurentiis e Giovanni Simeone hanno avuto l’occasione di intrattenersi per qualche istante con Papa Bergoglio omaggiando il Santo Padre di un maglia personalizzata con il numero 10 e un pallone autografato dalla squadra. Il Pontefice ha ricambiato donando un ulivo Benedetto che verrà piantumato in occasione di futuri eventi calcistici. “Il numero 10 perché lei è il numero 10 della Chiesa, il grande sostituto di Maradona in gergo calcistico”, ha affermato De Laurentiis. Il presidente ha inoltre donato al Papa un piccolo calco del piede di Maradona come metafora per dare un calcio alle ingiustizie del mondo. Prima di salutare il Santo Padre, Aurelio De Laurentiis ha confidato un proprio desiderio: “Spero tanto un giorno di poter organizzare una partita tra il Napoli e il San Lorenzo la Sua squadra del cuore”.

