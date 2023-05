Primo faccia a faccia tra la nazionale asiatica e quella campione del mondo in occasione del FIFA Match Day

Grande attesa a Jakarta per l’imminente incontro di calcio tra Indonesia e Argentina il prossimo 19 giugno, in occasione del FIFA Match Day. Sarà, infatti, la prima volta che la nazionale indonesiana si troverà faccia a faccia con la squadra Albiceleste che occupa la prima posizione della classifica mondiale.

Erick Thohir, presidente della Federazione calcistica indonesiana, ha espresso il proprio entusiasmo per questo match di prestigio. Thohir ritiene che questa rara opportunità rappresenti un momento cruciale per i giocatori e gli allenatori per migliorare le loro capacità, la loro resistenza mentale e la loro abilità strategica quando si trovano a competere con squadre di livello assoluto.

“L’obiettivo principale del FIFA Match Day è quello di coltivare la mentalità, le capacità e l’esperienza dei nostri giocatori confrontandosi con squadre che non appartengono al Sud-Est asiatico e all’Asia. Avendo assistito ai SEA Games di recente, riconosco l’importanza della forza mentale per i giocatori nel gestire la pressione. Sono fermamente convinto che l’Argentina, in quanto campione del mondo in carica e prima squadra del ranking FIFA, sarà un test fondamentale per la nazionale indonesiana, sia dal punto di vista mentale che tecnico e strategico. La chiave sta nel modo in cui gestiremo questa pressione e come risponderemo all’avversario”, ha dichiarato Thohir durante una conferenza stampa a Jakarta.

Prima dell’attesissimo incontro con l’Argentina, per la nazionale Garuda c’è in programma la sfida con la Palestina. In passato, l’Indonesia ha affrontato l’Uruguay (16° posto nella classifica FIFA) nel 2011, i Paesi Bassi (16° posto FIFA) nel 2013 e il Camerun (42° posto FIFA) nel 2015.

“Si tratta di un momento senza precedenti nella storia del calcio indonesiano, in quanto ci prepariamo ad affrontare la squadra più quotata al mondo. Inoltre, l’Argentina vanta un’importante base di tifosi in Indonesia, con sostenitori di Messi e Lautaro Martinez, che attualmente gioca nell’Inter. Sono certo che lo stadio sarà gremito di spettatori desiderosi di assistere non solo alle stelle argentine, ma anche di festeggiare il ritorno della nazionale che gioca in casa”, ha aggiunto Erick Thohir.

Questa storica partita è stata resa possibile grazie al prezioso supporto di Javier Zanetti, una delle leggende della squadra argentina e dell’Inter, e di Maria Cristina Russo, entrambi alla guida di Oltre Consulting, nota società di consulenza con sede a Milano.

