L'attaccante argentino, 27 reti in stagione, è sempre più trascinatore dei nerazzurri

Lautaro Martinez non si stanca mai di segnare gol pesanti. L’attaccante argentino ha trascinato l’Inter in finale di Champions League con marcature pesantissime sia nel ritorno dei quarti di finale contro il Benfica che nel derby di semifinale contro il Milan. Poi, non pago, ha segnato ieri sera la doppietta che ha regalato ai nerazzurri la nona Coppa Italia, la seconda consecutiva. Sembra che, più la palla diventa pesante, più ‘El Toro’ si esalti.

“Voglio continuare a vincere”

“Voglio continuare così dando il mio contributo per l’Inter e continuare a vincere“, ha detto Lautaro nel postpartita della finale, pensando già alla sfida di Istanbul contro il Manchester City in finale di Champions League. Parole da leader, per l’unico giocatore che è apparso in tutti e 54 i match giocati dai nerazzurri in questa stagione: per lui, in tutte le competizioni, 27 gol in totale. Tra questi la rete che il 18 gennaio ha chiuso la partita per la Supercoppa Italiana, sempre contro il Milan, il primo trofeo di una stagione che potrebbe diventare trionfale. Esattamente un mese prima, Lautaro aveva alzato la Coppa del Mondo in Qatar con l’Albiceleste, al culmine di un mondiale molto difficile, in cui il centravanti ha perso il posto da titolare dopo i primi match in favore di Julian Alvarez. Ma ancora una volta, senza un suo gol pesantissimo, l’ultimo rigore dei quarti contro l’Olanda, l’Argentina non avrebbe vinto il trofeo. Insomma, Guardiola è avvertito: quando la posta si fa grossa, ‘El Toro’ vede rosso.

