Nona Coppa Italia per i nerazzurri

L’Inter vince ancora la Coppa Italia. I nerazzurri si aggiudicano la Coppa Italia 2022-2023. Nella finale disputata all’Olimpico contro la Fiorentina i nerazzurri, detentori del titolo, hanno vinto per 2-1. Viola in vantaggio al 3′ con Gonzalez e reazione nerazzurra con la doppietta di Lautaro Martinez che va in rete al 29′ e al 36′. Per l’Inter è la nona Coppa Italia, raggiungendo così la Roma.

Lautaro: “Emozionato”

“Sono emozionato, contentissimo perché da un paio d’anni stiamo riportando trofei a questo grande club: dobbiamo continuare così, sono molto contento. Volevo alzare un’altra Coppa: abbiamo iniziato male ma poi l’abbiamo approcciata come dovevamo fare dall’inizio. Siamo contenti di riportare la Coppa a Milano. Voglio continuare così dando il mio contributo per l’Inter e continuare a vincere”. Cosi a Mediaset Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, autore della doppietta decisiva contro la Fiorentina, nella finale di Coppa Italia.

Inzaghi: “Abbiamo sbagliato approccio, poi bravissimi”

“Sono contento, abbiamo vinto una Coppa che volevamo. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo trovato una squadra di valore che ci ha impensierito tantissimo. Abbiamo sbagliato l’approccio, poi i ragazzi sono stati bravissimi e sono rimasti in partita. Vogliamo giocarci tutto al meglio, poi avremo Istanbul e dobbiamo continuare. Lautaro? È stato bravissimo come i suoi compagni, sono molto soddisfatto”. Così a Mediaset Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter dopo aver conquistato la Coppa Italia contro la Fiorentina

