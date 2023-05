Ricavi per 12 milioni per il ritorno della semifinale a San Siro

Record d’incassi a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Lo stadio sarà sold-out con ricavi nerazzurri intorno ai 12 milioni di euro, uno e mezzo in più rispetto a quanto incassato dal club rossonero all’andata. Si riparte dallo 0-2 dell’andata per la squadra di Inzaghi. Il club nerazzurro ha fatto sapere che in virtù dell’eccezionalità dell’evento e della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro apriranno alle 18, tre ore prima del calcio d’inizio. L’invito per tutti è di recarsi al proprio posto nello stadio già due ore prima del fischio d’inizio del match.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata