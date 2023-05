O Rei è morto lo scorso 29 dicembre dopo una lunga malattia

Da lunedì è aperto al pubblico in Brasile, nella cittadina di Santos, alle porte di San Paolo il mausoleo dedicato a Pelé, leggenda del calcio verdeoro. O Rei è morto lo scorso dicembre a 82 anni per le conseguenze di un cancro al colon. Il luogo è ricoperto di erba artificiale, circondato da immagini di tifosi sugli spalti di uno stadio e da suoni infiniti di applausi, come se Pelé stesse ancora giocando. All’interno si possono trovare una statua dorata di Pelè e diversi cimeli appartenuti al tre volte campione del mondo.

