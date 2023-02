L'ex presidente della Sampdoria: "Basta violenza"

“Sono contro la violenza, vi prego tifosi basta minacciarmi. Non lo dico perché ho paura, ho settant’anni, volete uccidermi? Sono un morto che cammina, vedere la Sampdoria così mi ha già ucciso. Per favore, no alla violenza. Se volete vengo a vedere la partita alla gradinata almeno se esco vivo vuol dire che abbiamo fatto pace se mi uccidete vorrà dire che uscirò con le barelle, come dite voi”. Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria ai microfoni di La Presse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata