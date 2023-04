Nel ritorno della semifinale con la Cremonese al Franchi finisce 0-0 dopo il 2-0 per i viola dell'andata

La Fiorentina raggiunge l’Inter nella finale di Coppa Italia in programma a Roma il prossimo 24 maggio. Ai toscani è bastato lo 0-0 al ‘Franchi’ contro la Cremonese nella semifinale di ritorno per passare il turno. La partita d’andata infatti era stata vinta 2-0 dai viola grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez. Con questo risultato la squadra di Italiano accede di diritto anche alla Final Four di Supercoppa italiana.

