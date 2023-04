A San Siro finisce 1-0, decide Dimarco. I nerazzurri se la vedranno con una tra Fiorentina e Cremonese

Pronostico rispettato. L’Inter batte per 1-0 la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia grazie ad un gol di Dimarco nel primo tempo e conquista la finale di Roma. All’andata a Torino il risultato era stato di 1-1. I nerazzurri di Simone Inzaghi il prossimo 24 maggio all’Olimpico di Roma proveranno as difendere il titolo contro la vincente dell’altra semifinale in programma domani tra Fiorentina e Cremonese. I viola hanno vinto l’andata per 2-0. Un successo tutto sommato meritato per l’Inter, che nell’arco del doppio confronto aldilà delle polemiche è apparsa decisamente superiore a questa Juventus. La vera notizia della gara di San Siro è che non ci saranno strascichi polemici, vista l’assenza di errori arbitrali o episodi di altro tipo se si esclude qualche fischio piovuto all’indirizzo di Lukaku nel finale di gara. Inter più aggressiva e compatta, oltre che concreta nel colpire i bianconeri praticamente alla prima vera occasione. Juve ancora deludente, incapace di impensierire seriamente Onana in area di rigore. Per i bianconeri un altro obiettivo fallito, dopo la Champions e il campionato, ormai resta solo l’Europa League per provare a salvata una stagione fin qui a dir poco disgraziata…. sotto ogni punto di vista.

