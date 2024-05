L'Arsenal di Arteta, secondo a -2, deve arrendersi alla squadra di Guardiola per il secondo anno di fila

Il Manchester City non stecca contro il West Ham e conquista la sua quarta Premier League consecutiva. Nell’ultima giornata di campionato i Citizens trionfano 3-1 mantenendo così due punti di vantaggio sull’Arsenal, il cui successo sull’Everton (2-1) si è rivelato inutile. La doppietta di Foden al 2′ e al 18′ spiana la strada ai ragazzi di Guardiola, che prima dell’intervallo incassano il 2-1 di Kudos. Nella ripresa Rodri trova il tris della sicurezza che permette ai padroni di casa di far festa. Per i Gunners la vittoria in rimonta sui Toffees (gol decisivo di Havertz al 44′ della ripresa) è quanto mai amara: nonostante gli 89 punti collezionati la squadra di Arteta deve arrendersi al cospetto dei Citizens per il secondo anno di fila.

Per quanto riguarda gli altri verdetti, il Chelsea supera 2-1 il Bournemouth e centra la qualificazione alle coppe europee lasciando fuori il Newcastle, a cui non basta la vittoria in casa del Brentford – già salvo – per 4-2. Per i blues reti di Caicedo al 17′ del primo tempo e Sterling al 3′ della ripresa. L’autogol di Badiashile non cambia il corso del match. I londinesi giocheranno la Conference League, ma qualora il Manchester United non dovesse vincere la finale di Fa Cup disputerebbero l’Europa League insieme al Tottenham, permettendo ai Magpies l’ingresso in Conference.

De Zerbi si congeda dal Brighton con una sconfitta casalinga proprio contro lo United, che si impone 2-0 con i gol negli ultimi venti minuti di Dalot e Hojlund. L’ultima di Klopp sulla panchina del Liverpool invece finisce con il sorriso grazie alla vittoria sul Wolverhampton, punito dalle reti in rapida successione di Mac Allister e Quansah, al 34′ e 40′ del primo tempo.

