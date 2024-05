A decidere il match un colpo di testa di Lukaku al 79'

La Roma ha battuto il Genoa 1-0 nella gara della domenica delle ore 20.45 giocata allo stadio ‘Olimpico’. A decidere il match un colpo di testa di Lukaku al 79′. Primo tempo bloccato, con poche occasioni. Nella ripresa Roma in 10 per un rosso diretto a Paredes per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di De Rossi ha cercato i 3 punti che sono arrivati grazie al gol dell’attaccante belga che, diffidato, è stato poi ammonito. Il suo campionato è finito questa sera. Grazie a questo successo la Roma si porta a 63 punti in classifica e stacca nuovamente la Lazio, il Genoa resta a 46.

