I gol di Cabral nel primo tempo e Nico Gonzalez su rigore nella ripresa

Con un grande primo tempo la Fiorentina mette già quasi al sicuro a Cremona, in attesa del ritorno di Firenze, il passaggio del turno e dunque la conquista della finale di Coppa Italia. La Cremonese, male nel primo tempo, meglio nella ripresa fino all’espulsione di Aiwu al 73′, esce dallo Zini battuta per 2-0 e vede a rischio la qualificazione, conquistata invece negli ottavi contro il Napoli e nei quarti contro la Roma. Un grande Cabral trascina i viola, segnando anche il gol del vantaggio al 20′, la chiude Nico Gonzalez su rigore al 75′.

Primo tempo dominato dai viola

La Fiorentina comincia in avanti e già al 5′ Ikonè sfiora il gol, ma il portiere si oppone bene e la difesa, con un po’ di affanno, riesce a murare la ribattuta di Barak e a liberare. Al 9′ però i viola rischiano su una ripartenza fulminea dei padroni di casa, Tsadjout arriva al tiro e angola bene ma Terracciano con la punta delle dita riesce a deviare sul fondo. Ma è la Fiorentina a premere di più, e al 13′ è Cabral a tentare il tiro dal limite: potente ma impreciso, la palla finisce a lato di poco. Il gol però è nell’aria e al 20′ lo stesso Cabral raccoglie di testa un cross di Biraghi e insacca sotto la traversa. La Cremonese reagisce riversandosi in avanti, mentre i viola dopo un inizio tambureggiante tirano un po’ il fiato a metà del primo tempo. Al 28′ però sono di nuovo gli ospiti ad andare vicino al gol con Nico Gonzalez che non sfrutta un’occasione d’oro da pochi passi, facendosi murare da Sarr che sventa la minaccia. Dopo alcuni minuti a ritmo più basso, ora la Fiorentina riprende a pressare alta e non lascia molti spazi ai grigiorossi. La pressione però a fine primo tempo è sterile e si va al riposo sull’1-0 per gli ospiti.

Occasione di Dessers per il pareggio

Anche nella ripresa è la Fiorentina a partire in avanti, e al 48′ Ikonè arriva al tiro dopo un bel dribbling in area, ma la palla finisce di poco a lato. Al 50′ è la Cremonese ad avere un’occasione con Dessers, subentrato a Tsadjout, che conclude con un tiro potente una bella azione personale, ma Terracciano si oppone bene. La Cremonese prende fiducia e campo, mentre gli ospiti sembrano aver rallentato un po’ dopo i ritmi alti della prima frazione. Al 60′ Dessers serve davanti alla porta Buonaiuto, che sbaglia il primo controllo dando il tempo al portiere viola di bloccare il suo tentativo.

Raddoppio su rigore e partita chiusa

Il cambio di assetto deciso da Ballardini rende la Cremonese più offensiva e ora la Fiorentina rischia davvero qualcosa. Al 71′ però ha una grande occasione con Cabral che impegna prima Sarr, che respinge con un grande intervento, poi tira a botta sicura e sulla linea salva Aiwu. Ma con il gomito, quindi espulsione e rigore per i viola, che proprio nel momento migliore degli avversari possono mettere in ghiaccio la partita. Nico Gonzalez dagli 11 metri non sbaglia ed è 2-0 per gli ospiti, con l’uomo in più. Ma anche in dieci la Cremonese non tira i remi in barca e contiene come può gli avversari, fissando il risultato sullo 0-2. Un punteggio che comunque dà una discreta sicurezza agli uomini di Italiano in vista del ritorno a Firenze: la finale di Coppa Italia è a un passo.

