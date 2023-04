Il belga sigla una doppietta e fornisce l'assist per il gol di Lautaro Martinez

L’Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria in trasferta dopo tre mesi, supera per 3-0 l’Empoli al ‘Castellani’ nella gara valida per la 31ma gionata e si riancia per un posto in Champions balzando a 54 punti, a due lunghezze dalla Roma. Torna al gol su azione Lukaku che va in gol al 48′ e al 76′. A calare il tris ci pensa Lautaro, su assist del belga all’87’.

Lukaku: “Più in fiducia, l’Inter mi ha dato tutto”

“Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi, ogni partita ci danno fiducia per far meglio: quest’anno è stato complicato per noi come anno. Noi giocatori dobbiamo ringraziarli per il sostegno. Il secondo gol? Sono più fiducioso negli scatti sul lungo, stiamo facendo un ottimo lavoro coi preparatori”. Così Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, a Sky Sport, dopo la doppietta contro l’Empoli. “Ho avuto un infortunio veramente grave, era la prima volta: mi sento più fiducioso, devo continuare così. L’obiettivo è sempre far meglio, dare il massimo in allenamento e fare il massimo per l’Inter: l’Inter mi ha dato tutto e devo fare tutto per l’Inter”, ha aggiunto. Inzaghi: “Vinta partita importante e ottimi segnali” “Partita importante, una delle tante che dovremo fare, interpretata bene: nel primo tempo abbiamo avuto il predominio ma siamo stati lenti e si poteva fare meglio. Poi il gol ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita importante e a cui tenevamo tanto. Hanno giocato giocatori che in anno hanno giocato bene, sono stati strepitosi: sono ottimi segnali ma su questo non ho mai avuto dubbi”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Sky Sport, al termine della sfida vinta contro l’Empoli.

Il tabellino di Empoli-Inter 0-3

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto (72′ Tonelli), Parisi; Haas (65′ Grassi), Marin, Bandinelli (72′ Vignato); Baldanzi; Caputo (80′ Destro), Cambiaghi (65′ Satriano). A disposizione: Ujkani, Stubljar, Cacace, Grassi, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Stojanovic, Piccoli. Allenatore: Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova (69′ Dumfries), Gagliardini, Brozovic (77′ Barella), Calhanoglu (86′ Asslani), Gosens (77′ Dimarco); Lukaku, Correa (69′ Lautaro). A disposizione: Cordaz, Onana, Dzeko, Asllani, Barella, Dimarco, Darmian, Carboni, Zanotti, Bastoni. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marinelli

Reti: 48′ Lukaku, 76′ Lukaku, 87′ Lautaro

Ammoniti: Parisi, Barella

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata