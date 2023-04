Le parole del tecnico bianconero alla vigilia del big match della 29esima di Serie A

Giornata di vigilia per la Juventus che domenica sera affronterà la Lazio dell’ex Sarri nel big match della 29esima giornata in programma all’Olimpico. Il tecnico Allegri ha parlato in conferenza stampa sottolineando “l’ottimo campionato” dei biancocelesti. “Momentaneamente ha fatto 54 punti, rispetto ai nostri 59, ed è uno scontro diretto per il seondo posto”, ha detto l’allenatore dei bianconeri. “Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese, ha subito solo 19 gol e sei clean-sheet, domani sarà una partita difficile e complicata”, ha proseguito l’allenatore toscano, tornando ancora sul collega laziale suo successore alla Juventus: “Sta facendo un grandissimo lavoro, quest’anno la squadra è molto più solida rispetto a qualche mese fa e lo dimostrano i numeri”. Sui dubbi di formazione, Allegri avverte: “Non ho ancora deciso niente, devo vedere Pogba, Bonucci, che hanno lavorato con la squadra. Devo vedere chi ha recuperato da martedì”, ha specificato Allegri.

Le tensioni con l’Inter e il razzismo: “Non deve più succedere quanto accaduto martedì”

Parlando di quanto accaduto martedì nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, Allegri ha dichiarato. “Quello che è successo in campo martedì sera sono cose brutte da vedere nel calcio e non deve succedere. Sia quello che è successo in campo, sia quanto accaduto fuori e da sopra”. Per quanto riguarda gli episodi di razzismo che hanno visto protagonista Romelu Lukaku, il tecnico ha aggiunto: “Sono orgoglioso della Juventus che nel giro di 24 ore ha preso quelli che hanno fatto gli insulti razzisti. La Juve combatte ogni tipo di discriminazione verso tutti i gesti razzisti, che siano bianchi o che siano neri. Siamo tutti uguali”.

Dobbiamo essere di buon esempio

“Bisogna essere bravi e da esempio, quello che è successo è una brutta cosa per il calcio. E’ scoppiato tutto e subito, dopo 45 minuti tranquilli, ma del resto era Juve-Inter… Bisogna pensare al campionato e prepareremo la partita di ritorno”, ha continuaot Allegri commentando gli episodi di razzismo nei confronti di Romelu Lukaku durante il match di martedì di Coppa Italia allo Stadium contro l’Inter e la rissa tra giocatori che ha portato alla squalifica, tra le fila bianconere, di Cuadrado per tre turni e della curva juventina per una partita. Sul ricorso dei bianconeri contro lo stop per tre partite del colombiano, Allegri ha precisato: “Non commento, ci sono gli organi competenti che decidono e in base a quello che viene scritto vengono prese le decisioni. Noi non ci dobbiamo far distrarre dalle cose che succedono in campo perché non sarà la prima né l’ultima. Dobbiamo essere bravi a non perdere la calma, me compreso quando ho preso un turno di squalifica con la Salernitana. Secondo me ingigantiamo la situzione”, ha aggiunto, concludendo su Cuadrado: “Non so cosa gli sia preso, so solo che ha preso tre giornate di squalifica e per lui la Coppa Italia è finita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata