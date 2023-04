La denuncia dell'agenzia di procuratori che segue il belga e che ha pubblicato un comunicato: "Ci aspettiamo che intervenga la Lega"

Non si placano le polemiche dopo l’esultanza di Romelu Lukaku che ha siglato il rigore dell’1-1 nei minuti finali di Juve – Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Dopo il gol, l’attaccante belga ha esultato sotto la curva bianconera nello stesso modo in cui aveva gioito dopo la tripletta realizzata contro la Svezia: un saluto militare con dito sul naso costato al centravanti il secondo giallo con conseguente espulsione. Un gesto che ha scatenato la reazione dei giocatori di Allegri sul campo ma anche dei tifosi bianconeri con cori offensivi e razzisti partiti dagli spalti dello Stadium e indirizzati a Big Rom.

Il comunicato dei procuratori: “Contro Romelu insulti razzisti”

Un episodio che non è sfuggito a Michael Yormark che presiede la Roc Nation, l’agenzia di procuratori che gestisce Lukaku, e che al termine del match ha pubblicato un comunicato in difesa dell’attaccante poi condiviso su tutti i social. “I commenti razzisti di stasera nei confronti di Romelu da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e non possono essere accettati”, si legge nel post.

“Romelu ha segnato un rigore. Prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto di disgustosi insulti a sfondo razziale. Romelu ha esultato come sempre e la risposta dell’arbitro è stata il cartellino giallo. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e mi aspetto che la Lega condanni il comportamento di questo gruppo di supporter juventini”, si legge ancora nel comunicato che poi conclude: “Le autorità italiane devono sfruttare questa occasione per contrastare il razzismo, piuttosto che punire le vittime. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso pensiero”.

Il messaggio dell’Inter: “Compatti contro il razzismo”

“Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!”. Così in una nota l’Inter all’indomani degli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi della Juventus all’indirizzo di Romelu Lukaku in occasione della partita di Coppa Italia tra Juve ed Inter.

Belgio accanto a Lukaku, no al razzismo

Anche il Belgio si schiera dalla parte di Romelu Lukaku condannando gli insulti razzisti di cui è stato vittima l’attaccante belga ieri durante il match di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. “No al razzismo”, il tweet accompagnato da una foto dell’esultanza di Big Rom con la maglia della sua nazionale. Abodi: “Razzismo insopportabile ovunque” “Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di Roma, Torino, Milano, Monza, Bergamo, Cremona, Verona, Udine, Genova, La Spezia, Bologna, Sassuolo, Firenze, Empoli, Napoli, Salerno, Lecce. Rispetto!”. Lo scrive in un tweet il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi all’indomani degli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi della Juventus all’indirizzo di Romelu Lukaku in occasione della partita di Coppa Italia tra Juve ed Inter. Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di #Roma #Torino #Milano #Monza #Bergamo #Cremona #Verona #Udine #Genova #LaSpezia #Bologna #Sassuolo #Firenze #Empoli #Napoli #Salerno #Lecce #RISPETTO ! — Andrea Abodi (@andreaabodi) April 4, 2023

