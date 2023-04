Per i grigiorossi la salvezza diventa sempre più un miraggio

L’Atalanta si impone per 3-1 in casa del fanalino di coda Cremonese, nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per i nerazzurri di Gasperini in chiave Champions League. Ospiti avanti allo ‘Zini’ al 44′ grazie ad un gol di De Roon, bravo a battere Carnesecchi su una palla vagante dopo una respinta corta di Aiwu su cross di Zapata dalla destra. In avvio di ripresa il pareggio della Cremonese grazie ad un rigore del solito Ciofani al 56′. Penalty concesso per un fallo di mani in area di Toloi su tiro dello stesso Ciofani. La squadra di Gasperini, però, si riporta in vantaggio al 72′ con un facile tap-in vincente di Boga da centro area, su cross del neo entrato Hojlund dalla destra. Nel finale, con la Cremonese protesa in avanti alla ricerca del pari la Dea trova anche il 3-1 in contropiede con Lookman. Risultato forse troppo pesante per i grigiorossi. In classifica, l’Atalanta aggancia momentaneamente il Milan, impegnato domani contro il Napoli, al quarto posto con 48 punti e scavalca la Roma attesa sempre domani dal match contro la Samp. Cremonese che resta sempre ultima con 13 punti a -11 dallo Spezia. Per i grigiorossi la salvezza diventa sempre più un miraggio.

