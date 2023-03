L'attaccante è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva

Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro. È stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. A renderlo noto la Ssc Napoli. Nella seduta di allenamento odierno, il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Secondo quanto si apprende, non sarà in campo col Milan.

Diego Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Il terzino destro Bereszynski, anche lui infortunatosi in nazionale, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Frank Anguissa è rientrato dall’impegno con la Nazionali e ha svolto l’intera seduta in gruppo.

