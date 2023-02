L'attaccante nigeriano sui social: "Sto bene". Allarme rientrato in vista della sfida Champions con l'Eintracht

Allarme rientrato per Victor Osimhen in vista dell’andata degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. L’attaccante nigeriano era stati costretto ad uscire nel finale della gara con il Sassuolo per un fastidio alla parte posteriore della coscia destra. Nessun problema muscolare, ma soltanto un crampo. Attraverso i suoi canali social, però, lo stesso Osimhen ha tranquillizzato i tifosi del Napoli. “Niente di preoccupante, sto bene”, ha risposto a chi gli chiedeva come stava.

Spalletti: “Solo stanchezza”

Già ieri sera, dopo la gara vinta col Sassuolo, il tecnico Luciano Spalletti aveva provato a rassicurare l’ambiente. “I medici stanno approfondendo ma dovrebbe essere solo stanchezza, perché lui non riesce a risparmiarsi e non si ferma finché non ha ricatturato la palla”, ha spiegato l’allenatore azzurro. “L’Eintracht è una squadra fortissima, ha giocatori veloci e ripiega molto bene, è una squadra abituata a giocare per la singola partita, l’anno scorso ha vinto l’Europa League”, ha poi concluso parlando della prossima sfida di Champions.

