Il capitano dell'albiceleste dopo il match contro Panama: "Grazie per l'affetto"

Davanti a 83.000 tifosi in delirio l’Argentina ha battuto per 2-0 Panama nella sua prima uscita da campione del Mondo. Allo stadio Monumental di Buenos Aires dopo il match si è scatenata la festa con capitan Messi che ha parlato ai tifosi dal campo: “Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che abbiamo ricevuto, non solo per il campionato del mondo ma anche prima con la Copa America”, ha detto il numero 10 aggiungendo: “E’ difficile vincere un Mondiale, godiamoci la terza stella”.

