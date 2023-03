Il capitano dell'Argentina costretto a uscire e scortato fuori dal locale

Lionel Messi va a cena in un ristorante di Buenos Aires e scoppia il caos. La notizia si è sparsa e centinaia di tifosi si sono radunati davanti al locale, nel quartiere Palermo, per vedere il capitano dell’Argentina che ha portato l’Albiceleste alla vittoria del Mondiale in Qatar. La Pulce ha dovuto quindi uscire dal ristorante, scortato da uomini della sicurezza, mentre i fan cercavano di abbracciarlo. Messi, che è parso comunque sorridente e non infastidito, infine è stato fatto salire su un’auto.

