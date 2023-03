Il presidente del club azzurro parla in Prefettura dopo la guerriglia urbana provocata dai supporti dell'Eintracht di Francoforte

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in Prefettura a Napoli dopo gli scontri di ieri in occasione della gara di Champions tra la squadra partenopea e l’Eintracht Francoforte. “Ieri ho visto uno stadio inglese, l‘Inghilterra è l’unica nazione in cui un premier, una donna guarda caso, io mi aspetto Meloni faccia lo stesso, io sono anni che dico di applicare la legge inglese e applicarla negli stadi”, ha detto il patron del club campano. “Voi pretendereste che noi investissimo i nostri soldi nel rifare degli impianti che poi vengono devastati? Ma non ci pensiamo minimamente. Lo stadio deve essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene trasmessa al mondo”, ha aggiunto De Laurentiis.

