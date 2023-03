Il presidente del club azzurro in Prefettura dopo gli scontri tra tifosi e polizia nel capoluogo partenopeo

Aurelio De Laurentiis in Prefettura a Napoli ha preso parte alla riunione convocata dopo gli scontri scoppiati ieri in città, prima del match Napoli-Eintracht di Champions League. “Ieri ho visto uno spettacolo straordinario allo stadio. Ci sono alcuni napoletani che non nomino neanche, che si permettono di fare delle interviste dicendo ‘non capiamo perché De Laurentiis sia così restrittivo, c’è troppo ordine allo stadio, una volta si faceva più casino”, ha detto il presidente della squadra partenopea, nel corso della conferenza stampa.

“Io dico sempre, il casino ve lo fate a casa vostra – ha affermato – Il tifo deve essere assolutamente sano, perché allo stadio ci vanno famiglie, bambini, adolescenti ai quali non bisogna assolutamente far fare un giro di passo di cocaina, fumare marijuana, né far vedere un’arma o di far vedere che in fondo ‘il Napoli siamo noi’, perché questo è il leit motiv di 300-400 persone. Probabilmente ieri erano fuori come cani sciolti appresso alle forze dell’ordine e con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi”.

