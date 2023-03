Il presidente azzurro contro le due massime istituzioni del calcio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis contro Uefa e Fifa dopo gli scontri avvenuti in città prima del match tra il club partenopeo e l’Eintracht Francoforte. “Nel calcio abbiamo Uefa e Fifa, quando tu dai troppo potere a uno questo potere viene sempre mal gestito e in maniera antidemocratica. Poiché il calcio è la massima espressione della democraticità credo che qui ce lo si dimentichi un po’ troppo spesso perché tutti hanno il diritto nel mondo dello sport a competere, a primeggiare e soprattutto investire”, ha dichiarato il patron degli azzurri in una conferenza stampa in Prefettura.

