Decidono le reti di Mandragora e Cabral

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina che espugna il campo della Cremonese per 2-0 e si rilancia per cercare di ottenere un posto in Europa. I Viola, protagonista di un ottimo cammino in Conference League, riescono a dare continuità al loro gioco anche in campionato grazie alla ritrovata brillantezza sottoporta. Il Match si si sblocca al 27′ con Mandragora che supera Carnesecchi con un tiro angolato, i lombardi rispondono con Dessers pochi minuti dopo senza però rendersi troppo pericolosi. Nella ripresa arriva il raddoppio di Cabral al 50′ (sesto centro in campionato) che spezza i sogni di rimonta della Cremonese, fanalino di coda del campionato con 12 punti. La Fiorentina di Italiano invece sale all’undicesimo posto con 34 punti.

