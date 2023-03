I Viola si aggiudicano l'andata degli ottavi di finale di Conference League

Una buona Fiorentina piega per 1-0 i turchi del Sivasspor. Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un successo che consente ai viola di guardare con fiducia al ritorno, quando si deciderà la qualificazione ai quarti di finale.

In un Franchi gremito come per le grandi occasioni, la squadra di Italiano domina il primo tempo sfiorando a ripetizione il gol del vantaggio. Le occasioni migliori capitano sui piedi di Jovic (preferito a Cabral al centro dell’attacco) e a Bonaventura che si divora letteralmente il vantaggio con un pallonetto sventato sulla linea da un difensore. Anche Nico Gonzalez ha avuto un paio di buone chance, ma senza riuscire a concretizzare. Fiorentina anche sfortunata con Castrovilli che trova una traversa incredibile di tacco. Il Sivasspor bada soltanto a difendersi e si rende pericolosa in una sola circostanze con Caicedo in contropiede.

Nella ripresa viene fuori a sorpresa la squadra turca, che sfiora di nuovo il vantaggio con Appindangoyé. Decisivo il salvataggio sulla linea di Martinez Quarta. La viola sembra in debito di ossigeno e ancora rischia di capitolare con una traversa di Goutas. Nel momento più difficile, però, la Fiorentina trova il vantaggio con Barak in mischia su azione di calcio d’angolo. La gara si accende, con la Fiorentina che sfiora a ripetizione il raddoppio con Mandragora e Cabral nel finale. La squadra di Italiano rischia anche però, perchè sempre nel finale Charisis sfiora il pari per il Sivasspor. Poi i turchi restano in dieci per l’espulsione di Gradel.

