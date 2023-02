I tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno bruciato allo stadio, in occasione del match di campionato con il Cucaricki, lo striscione rubato ai Fedayn, gruppo storico della Curva Sud della Roma, dopo la partita disputata tra i giallorossi e l’Empoli dello scorso 4 febbraio. Lo striscione, sottratto dopo una rissa tra le due tifoserie avvenuta in piazza Mancini, nei pressi dello stadio Olimpico, è stato esposto capovolto, come da tradizione tra gli ultrà, accompagnato dalla scritta ‘avete scelto la compagnia sbagliata’. Il riferimento è al gemellaggio tra i Fedayn Roma e i Bad Blue Boys, tifosi della Dinamo Zagabria.

