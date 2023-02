Sarebbero state una cinquantina di persone che avrebbero puntato dritti a un gruppo di supporters giallorossi della 'Fedayn'

Un gruppo di ultras della Roma sarebbe stato aggredito ieri sera a piazza Mancini al termine della partita contro l’Empoli vinta per 2 a 0 allo stadio Olimpico. Il tam-tam che corre nelle chat dei tifosi romanisti, con audio e video, parla di un’aggressione squadrista messa in atto da tifosi serbi della Stella Rossa di Belgrado di basket, in Italia per il match di Eurolega contro l’Olimpia Milano al Forum di Assago giocata giovedì sera.

Sarebbero state una cinquantina di persone, sbucate dalle aiuole in zona piazza Mancini, che avrebbero puntato dritti a un gruppo di tifosi giallorossi della ‘Fedayn’, storica sigla del tifo organizzato in Curva Sud il cui fondatore Roberto Rulli è morto oltre 30 anni fa, per rubare dei borsoni proprio con la sigla di ‘Fedayn’ e Rulli.

