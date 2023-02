Il CEO della società giallorossa: "Qualcuno voleva pubblicità"

“Al momento attuale i Friedkin vogliono essere gli unici investitori dello stadio. Qualcuno ha cercato di farsi pubblicità sui giornali, ma non c’è stato alcun dialogo”. Lo ha dichiarato il CEO della Roma, Pietro Berardi, in occasione della conferenza stampa in Campidoglio sul nuovo stadio dei giallorossi. “I Fredkin vogliono andare avanti da soli”, ha aggiunto Berardi.

