Il sindaco Gualtieri: "L'obiettivo è quello di inaugurare lo stadio nel 2027"

Importanti passi avanti verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma. A meno di un mese dal via libera della Conferenza dei servizi, è stata illustrata in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, la delibera con cui la Giunta capitolina ha dichiarato oggi il ‘pubblico interesse’ per il progetto relativo al nuovo impianto della Roma a Pietralata.

La delibera sul pubblico interesse per lo stadio della As Roma a Pietralata “andrà ora in assemblea capitolina” e poi si avvierà l’iter che prevede “l’apertura dei cantieri nel 2024”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa in sala delle Bandiere per illustrare la delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma. “L’obiettivo è quello di inaugurare lo stadio nel 2027, data molto importante per la società”, ha aggiunto Gualtieri riferendosi al centenario della nascita del club giallorosso. L’As Roma punta a presentare il progetto definitivo entro la fine dell’anno.

