Il fuoriclasse è affetto da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra

Tegola per il Paris Saint-Germain a poche settimane dal big match di Champions League contro il Bayern Monaco: Kylian Mbappé sarà assente per tre settimane a causa di un infortunio e salterà sicuramente almeno la partita di andata contro i bavaresi. Affetto da una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, – riferisce l’Equipe – il capocannoniere della Champions League salterà la gara del Parco dei Principi del 14 febbraio valida per gli ottavi di finale. Un duro colpo per il Psg che si recherà anche a Marsiglia senza il suo attaccante mercoledì prossimo in Coppa di Francia.

