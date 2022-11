L'urna di Nyon ha definito il quadro degli ottavi di finale. I rossoneri pescano Conte, Spalletti evita lo scoglio Psg mentre i nerazzurri se la verdranno con l'ex Conceição

L’urna di Nyon sorride alle squadre italiane che pescano gli avversari meno ostici nei sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Il Milan affronterà il Tottenham di Antonio Conte, mentre il Napoli evita il Paris Saint Germain e pesca l’Eintracht di Francoforte. Per l’Inter di Simone Inzaghi c’è il Porto dell’ex Sergio Conceição.

Gli altri accoppiamenti

Completano il quadro degli ottavi di finale di Champions League le altre cinque sfide: Lipsia-Manchester City, Bruges-Benfica, Liverpool-Real Madrid, Borussia Dortmund-Chelsea e Psg-Bayern Monaco.

Baresi: “Rispetto per Tottenham ma Milan dev’essere ambizioso”

“Il Milan si preparerà al meglio e sarà pronto per stupire ancora. Passare il turno era l’obiettivo. C’è entusiasmo e credo che la squadra sia matura per andare lontano. Rispettiamo il Tottenham, Conte ci conosce. Sarà una gara difficile ma in Champions sono partite particolari. Dobbiamo pensare in grande e essere ambiziosi”. Così Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions che ha abbinato i rossoneri al Tottenham.

“La vera forza del Milan? Torneremo a giocare a febbraio, sarà importante vedere come staremo”, ha spiegato l’ex capitano ai microfoni di Sky Sport. “Adesso stiamo bene. L’esperienza dell’anno scorso ci ha aiutato tantissimo a capire cosa vuol dire giocare la Champions, ora c’è convinzione di potersela giocare con tutti”, ha aggiunto.

Zanetti: “Con Porto sarà difficile, gara da preparare al meglio”

“Io di natura sono ottimista sempre, soprattutto quando le cose si fanno ancora più difficili. Abbiamo grande rispetto per il Porto, arrivare primi vuol dire che le cose sono state fatte bene. Conosco bene Sergio Conceicao, sta facendo un ottimo lavoro, ho visto la gara contro l’Atletico, giocano bene e hanno giocatori interessanti. Anche noi però abbiamo fatto bene, speriamo di essere in forma a febbraio”. Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sul sorteggio degli ottavi di Champions che ha abbinato i nerazzurri al Porto. “Sarà una partita difficile, da preparare al meglio. Loro sono molto pericolosi da metà campo in avanti”, ha spiegato l’argentino ai microfoni di Sky Sport. “Dove dobbiamo migliorare? Prendiamo troppi gol e dobbiamo lavorare su quello”. Contro la Juve “soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, poi la partita è diventata complicata. Dobbiamo migliorare su tutto, avere continuità, equilibrio di squadra. Lavoreremo per questo”, ha aggiunto.

Spalletti: “Eintracht in forte ascesa, non sarà facile”

“A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo il sorteggio di Champions che ha abbinato i partenopei alla squadra tedesca.

Europa League, la Juve becca il Nantes la Roma il Salisburgo

L’urna di Nyon ha sancito anche gli accoppiamenti dei playoff di Europa League (in programma il 16 il 23 febbraio): la Juventus trova i francesi del Nantes, per la Roma ci sono gli austriaci del Salisburgo. Qui tutti gli altri accoppiamenti.

