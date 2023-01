Una doppietta di Lautaro Martinez lancia la squadra di Inzaghi al secondo posto in classifica

Riscatto Inter allo Zini. Una doppietta di Lautaro Martinez consente alla squadra di Simone Inzaghi di imporsi per 2-1 in rimonta in casa della Cremonese, cancellando così il ko casalingo contro l’Empoli. Prova di carattere dei nerazzurri, sotto dopo una decina di minuti per un gol magnifico di Okereke. Ci pensa il Toro Lautaro a trascinare l’Inter, con una doppietta a cavallo dei due tempi che lo proietta a quota 11 centri in campionato come Lookman dell’Atalanta. Soltanto Osimhen ha fatto meglio. Piccoli passi in avanti dei nerazzurri si sono visti, anche se a lunghi tratti sono stati gli avversari a fare la partita. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a -10 dal Napoli. Cremonese sempre ultima con 8 punti. La squadra di Ballardini, però, ha dimostrato di credere ancora alla salvezza e di voler giocare tutte le partite a viso aperto. Non era certo questa la partita dove fare punti, ma certamente il neo tecnico grigiorosso può guardare con fiducia alle fasi decisive del campionato.

Nelle file grigiorosse, il neo tecnico Ballardini schiera Okereke e Ciofani coppia offensiva. Nell’Inter, invece, Inzaghi lascia ancora in panchina Lukaku e si affida alla coppia Dzeko-Lautaro. Sulla fascia destra si rivede Dumfries, con Calhanoglu in cabina di regia e Gagliardini in mediana al posto dello squalificato Barella. In difesa arretra Darmian al fianco di Acerbi e Bastoni visto lo stop per squalifica anche di Skrinar

Come prevedibile, è l’Inter a fare la partita in avvio con la Cremonese rintanata a difesa della porta di Carnesecchi. Visti i pochi spazi, la squadra di Inzaghi prova spesso ad allargare il gioco soprattutto dalle parti di Dumfries. Più volte l’olandese arriva sul fondo, ma puntualmente sbaglia a mettere la palla in mezzo. Al primo tentativo è a sorpresa la Cremonese a passare in vantaggio all’11’, grazie ad una magia di Okereke che sorprende Onana con un destro a giro dal limite all’incrocio dei pali. Colpita a freddo, l’Inter ci mette un po’ a reagire con efficacia. Il primo tentativo nerazzurro è un destro strozzato di Dzeko in area, con palla a lato. Al secondo arriva il pareggio nerazzurro firmato da Lautaro in mischia, bravo al 21′ a ribadire in rete un destro potente di Dzeko respinto non bene da Carnesecchi. Passano pochi minuti e l’Inter ha anche l’occasione per il raddoppio con Dzeko in contropiede, il destro del bosniaco è debole e centrale. La Cremonese non resta a guardare, Benassi a sua volta sfiora il colpaccio con un colpo di tacco ravvicinato respinto da Onana. Prima della mezzora, altra occasione per l’Inter con Lautaro che calcia a lato di sinistro da ottima posizione. Spinge la squadra di Inzaghi, ma la Cremonese quando riparte in contropiede è sempre pericolosa tanto che Acerbi e Calhanoglu si fanno ammonire per altrettanti falli commessi per fermare un avversario lanciato in profondità. Prima dell’intervallo, di nuovo pericolosi i grigiorossi con una girata di Ciofani di poco alta. Poi è Carnesecchi a salvare i padroni di casa con due super parate su altrettante conclusioni di Dimarco e Lautaro.

Il portiere della Cremonese si ripete in avvio di ripresa, quando riesce a deviare con l’aiuto del palo un tirocross velenoso di Dimarco. La squadra di Inzaghi continua ad attaccare, ma senza trovare spazi nell’attenta difesa grigiorossa. I nerazzurri protestano anche per un contatto sospetto in area tra Chiriches e Dzeko in area, Mariano lascia correre. Poi ci prova Bastoni di testa su angolo di Dimarco, ancora Carnesecchi si salva. Il gol dell’Inter è nell’aria e arriva meritato al 65′, firmato ancora da un implacabile Lautaro Martinez che fulmina Carnesecchi in diagonale su assist filtrante di Dzeko. Operato il sorpasso, Inzaghi inizia a pensare alle prossime partite e inizia quindi una serie di cambi per dare respiro ai suoi ragazzi. Nel finale c’è quindi spazio anche per Lukaku e Correa, che prendono il posto di Lautaro e Dzeko. Girandola di cambi anche nella Cremonese, con Ballardini che passa ad uno schieramente molto più offensivo. Ed è proprio da una combinazione tra due nuovi entrati, Dessers e Buonaiuto, che il secondo ha una buona chance da centro area ma Onana para a terra. Anche Dessers si rende pericoloso, poco dopo, con un destro da ottima posizione sull’esterno della rete. In pieno recupero, infine, Inter vicina al tris con un quasi autogol di Chriches. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per gli uomini di Ballardini.

