La squadra di Paolo Zanetti trionfa grazie al gol di Baldanzi al 66'. I Nerazzurri, in 10, cadono in casa e salutano lo Scudetto

L’Empoli si impone per 1-0 in casa dell’Inter, nel posticipo della 19a giornata di Serie A. Il gol decisivo è di Baldanzi al 66′. Da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Milan Skriniar al 40′. Con questo risultato l’Inter resta al terzo posto con 37 punti, raggiunta dalla Roma, a -13 dal Napoli capolista e a -1 dal Milan. L’Empoli sale invece al nono posto da solo con 25 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata