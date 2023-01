Le reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. Sarri terzo con Inter e Roma

Il Milan non riesce più ad accendere la luce: dopo i due pareggi con Roma e Lecce in campionato e la sconfitta per 3-0 in Supercoppa contro l’Inter, arriva una batosta ancora peggiore all’Olimpico, contro la Lazio, nel posticipo che chiude il girone d’andata della serie A. I biancocelesti controllano il match dall’inizio alla fine e battono 4-0 i campioni d’Italia, che devono forse dire addio definitivamente ai sogni di un bis, ormai staccati di 12 punti dal super Napoli. Alle spalle dei rossoneri, a un solo punto, salgono anche i laziali in compagnia di Roma e Inter, per una lotta Champions che si annuncia accesissima.

Il tabellino

RETI: 4′ Milinkovic-Savic (L); 38′ Zaccagni (L); 67′ Luis Alberto (L, rig.); 75′ Felipe Anderson (L).

LAZIO: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic (78′ Lazzari); Milinkovic-Savic (82′ Basic), Cataldi (87′ Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (78′ Romero), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gil, Vecino, Cancellieri, Radu, Bertini, Fares. All: Sarri.

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori (24′ Kjaer), Dest; Tonali, Bennacer; Messias (59′ Saelemaekers), Brahim Diaz (59′ De Ketelaere), Leao (79′ Rebic); Giroud (59′ Origi). A disp.: Vasquez, Mirante, Adli, Thiaw, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, Bozzolan. All: Pioli.

Arbitro: Di Bello

NOTE: Ammoniti 26′ Bennacer (M); 34′ Milinkovic Savic (L); 54′ Kjaer (M).

