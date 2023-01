Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del match contro l'Atalanta e all'indomani della penalizzazione di 15 punti inflitta al club

Massimiliano Allegri prova a ricompattare l’ambiente della Juve dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze dalla Corte d’Appello della Figc. “E’ una partita speciale, dopo ieri bisogna compattarsi ancora di più tutti quanti e continuare a lavorare con un profilo basso. Noi siamo qui per questo”, ha detto il tecnico della bianconero parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con l’Atalanta. “La nuova classifica momentaneamente dice che abbiamo 22 punti. Bisogna cercare di vincere domani per arrivare a 25 e poi affrontare il girone di ritorno cercando di ottenere il massimo per scalare pian piano le posizioni. Prima della sentenza di ieri la Juve aveva 37 punti, a meno uno dal secondo posto con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions e magari il campionato. Dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, la sentenza definitiva ci sarà tra due mesi, e non dobbiamo avere rimpianti perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

Grosso imprevisto ma per noi non cambia niente

Tornando sulla penalizzazione, Allegri ha parlato “un grosso imprevisto” aggiungendo che “da queste situazioni singolarmente se ne esce rafforzati, con tutta la serenità del caso e soprattuto con impegno, voglia e determinazione di fare qualcosa di importante, ovvero di vincere le partite sul campo”. “Intanto cerchiamo di arrivare al settimo posto, poi vediamo”, ha continuato il mister che ha poi chiosato: “Queste vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso, noi dobbiamo solo pensare al campo – ha proseguito – Per noi non cambia niente, dobbiamo pensare a fare punti”.

Oggi Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra

“Ho parlato con Scanavino, abbiamo parlato di quello che è successo ieri. Oggi alle 14.30 il presidente Ferrero insieme a Scanavino parleranno alla squadra. Poi a noi non rimane altro che fare allenamento, preparare la paritta e giocare domani con l’Atalanta”, ha spiegato Allegri.

Per arrivare in Champions serve qualcosa di straordinario

Per quanto riguarda gli obiettivi Allegri ha spiegato:”Quando è arrivato il meno nove ho fatto subito il calcolo di quanti punti servivano per andare in Champions. Poi quando sono diventati quindici ho fatto un altro calcolo. La media Champions League è quella, per arrivarci bisogna fare una cosa straordinaria”. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il tecnico toscano ha continuato: “Tutte le situazioni vanno trasformate in un’opportunità, questa è una opportunità per poter fare una stagione straordinaria, poi vedremo dove arriveremo in campionato – ha proseguito – Abbiamo l’Europa league che ci può permettere di arrivare in Champions e poi la Coppa Italia. Ci sono ancora 60 punti a disposizione”.

Pogba e Vlahovic potrebbero rientrare con Monza

Per quanto riguarda l’infermeria Allegri ha spiegato che tra qualche giorno potrebbero rientrare due big. “La prossima settimana rientreranno Pogba e Vlahovic, dovrebbero essere a disposizione con il Monza. Domani dovremmo avere a disposizione Cuadrado”.

