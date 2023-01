Decisivo un gol di Chiesa al 78'. Nel prossimo turno la squadra di Allegri affronterà la Lazio

La Juventus elimina il Monza e completa il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri allo Stadium hanno faticato ma alla fine hanno avuto a meglio del Monza battuto per 2-1. Kean aveva portato in vantaggio la squadra di Allegri dopo soli 8′ prima del pareggio di Valoti per i brianzoli al 24′. Al 78′ il gol decisivo di Federico Chiesa entrato da appena 17′. La Juve, che ritrova così il sorriso dopo il pesante ko di Napoli, nel prossimo turno se la vedrà con la Lazio che ha a sua volta eliminato il Bologna. Gli altri quarti di finale sono Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese.

